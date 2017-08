Lago do Taboão: Aumento de capivaras preocupa população

As capivaras voltaram a habitar as margens do Lago do Taboão. Há seis anos, setembro de 2011, foi preciso um esquema especial montado pela prefeitura para a remoção de 55 capivaras de dois lagos urbanos: Taboão e Santa Helena. Os espécimes foram levados para a Estância Iris, em São João das Duas Pontes, São Paulo. A medida foi autorizada pela Justiça Federal.

A presença das capivaras muito próximo dos humanos pode provocar danos à saúde, como por exemplo, a febre maculosa, transmitida pelo carrapato estrela que parasita da espécie. O aparecimento das capivaras na região urbana decorre da movimentação de terra e desmatamento das áreas silvestres em que habitam.

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), maior opositor da à ideia do manejo das capivaras, em 2011 chegou a recomendar o abate, mas uma sentença da Justiça Federal colocou fim à polêmica. De acordo com parte do texto da sentença, o juiz federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro é firme nas críticas ao IBAMA e à SUCEN (Superintendência de Controle de Epidemias). “Não é possível conceber é que os órgãos públicos requeridos, que foram incumbidos pela lei da proteção e da promoção do meio ambiente e da saúde pública, permaneçam com a atitude inerte, um atribuindo a responsabilidade ao outro. A atitude dos órgãos públicos desatende seus fins institucionais e transgride em muito os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade, evidenciando muito mais uma irracionalidade ambientalista, chegando a resvalar em irresponsabilidade administrativa”, afirmou.

Pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP publicaram, em 2008, artigo onde constataram que as capivaras apresentam um importante papel na transmissão da febre maculosa. De acordo com um dos coordenadores do estudo, o professor Marcelo Bahia Labruna, da FMVZ, esses roedores são hospedeiros amplificadores da bactéria causadora da doença, a Rickettsia rickettsii (riquétsia).

O especialista ressalta que para conter o crescimento das famílias de capivaras é necessário diminuir a oferta de alimentos, bem como diminuir ou anular a reprodução. “Não se trata de controle populacional por meio da retirada ou sacrifício de capivaras, pois este procedimento por si só seria ineficiente ou poderia agravar o problema em áreas livres para migração destes animais. Como todos os roedores, as capivaras regulam a sua reprodução de acordo com a oferta de alimentos. É a quantidade de alimentos disponível que leva ao aumento da taxa de reprodução. Quanto mais animais nascerem, maior será o número de capivaras com bacteremia. E quanto mais bacteremia, maior o número de carrapatos infectados transmitindo a bactéria”, explica.

A questão das capivaras nos lagos urbanos foi, também, levantada na tribuna da Câmara Municipal, durante a sessão ordinária de terça-feira, 22 de agosto de 2017.