Escoteiro Jaguary realizará acampamento em setembro

O Grupo Escoteiro Jaguary realizará entre os dias 9 e 10 de setembro o ‘Acampamento Jaguary Camp 2017’, no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).

O evento acontece todos os anos, sempre com a participação de mais de 100 crianças e jovens, a partir dos sete anos de idade. Interessados em conhecer o Movimento Escoteiro estão convidados a participar dessa aventura, em clima de harmonia, amizade e diversão.

A sede do Grupo Escoteiro está instalada no Posto de Monta, onde se reúne todos os sábados, das 14h30 as 17h30. A atual presidente do Grupo Escoteiro Jaguary é Clotilde de Oliveira Campos.