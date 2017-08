Braga encara o São Bento em ‘jogo da vida’

O Bragantino enfrenta hoje, às 17h, o São Bento, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba e tem um contraste dos opostos. De um lado o Bragantino que precisa vencer para se afastar da degola e sonha com a remota possibilidade de uma classificação, do outro o São Bento que precisa apenas vencer para confirma sua classificação.

Dentro de todo esse contexto o técnico Marcelo Veiga destacou que a equipe adversária está bem estruturada e com mesmo treinador há dois anos, mantendo o padrão de jogo, mas que espera trazer um bom resultado de Sorocaba. “Vai ser complicado, mas nada impossível. Vamos surpreender o São Bento”, disse Veiga.

Ele também considerou que a responsabilidade hoje passa a ser do São Bento, pois joga em casa e precisa vencer para garantir a classificação. Veiga diz que espera a concentração necessária do grupo para alcançar bom resultado em Sorocaba. O treinador ainda deixou claro que voltou com o pensamento de surpreender. “Esse jogo é o que pode nos levar onde queremos chegar”, disse. Caso o Braga perca, dificilmente se classificará e passará a lutar contra o rebaixamento.

Chamou a responsa – O capitão do time, Edson Sitta, diz que que o elenco precisa assumir a responsabilidade. “Infelizmente as coisas não estão andando como gostaríamos. Espero que sábado (hoje) as coisas se revertam a nosso favor. Vamos enfrentar uma equipe bastante qualificada”, disse.

Segundo Sitta, os atletas também têm sua parcela de culpa. “Não adianta dizer só do treinador. Todos nós precisamos trazer qualidade, confiança e maturidade no sábado”, concluiu.

Desfalques – Para a partida Marcelo Veiga indicou que deve promover algumas alterações “Cada treinador tem sua característica. E dentro da característica do grupo temos a possibilidade de alguma movimentação que surta algo positivo”. Dentro desse contexo o goleiro Farley deve surgir como novidade no elenco. Na quarta-feira ele treinou entre os titulares pode vir a campo no lugar do goleiro Renan Rocha. Ele também deve promover o retorno do zagueiro Gilberto, no lugar de Juliano, que cumpre suspensão automática. Ele também tem Júnior Goiano e Samuel na posição. Quem também retorna a equipe é o volante Edson Sitta, que cumpriu suspensão na rodada passada.