Secretário de educação visita Bragança e anuncia obra em escola

Bragança recebeu ontem a visita do secretário estadual de Educação, José Renato Nalini. Após visitar Atibaia, Nalini participou de encontro com o prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré, deputado estadual Edmir Chedid, secretários municipais, vereadores e membros da área de educação em Bragança.

Nalini esteve na cidade por diversas vezes quando presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e disse que é sempre prazeroso trazer boas notícias.

Desta vez, anunciou as obras de reforma da Escola Estadual Luiz Roberto Pinheiro Alegretti, que tem ensino integral.

Durante discurso, Nalini destacou a grave e longa crise financeira por qual o país passa e que a secretaria estadual de Educação é uma pasta extremamente complexa e a maior do governo, com cerca de 400 mil pessoas na folha de pagamento, mais cinco mil unidades escolares e cerca de quatro milhões de alunos.

Ele também deixou mensagem de esperança aos professores, uma das profissões mais sacrificadas pela crise. “Agora é hora de união, de otimizar recurso, ter audácia e ousadia”, completou.

Ainda sobre a crise, ele destacou que a salvação da República está nos municípios. Por fim, disse que educação é a chave para resolver todos os problemas brasileiros.

O prefeito Jesus Chedid agradeceu a visita e destacou que o secretário nunca vem de mão vazia para o município.

Após encontro no gabinete, todos seguiram para a da Escola Estadual Luiz Roberto Pinheiro Alegretti, onde Nalini assinou a ordem de serviço para reforma.