“Podemos ir a Bragança sempre que necessário”, afirma o Comandante da ROTA/SP

Em entrevista à GB, concedida na manhã de quarta-feira, 23, o Tenente Coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, recém-promovido ao comando do Batalhão da ROTA/SP (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar de São Paulo), disse estar informado sobre as questões de segurança pública em Bragança Paulista e campanha que se for preciso vem à cidade. “Não podemos somente trabalhar com patrulhamento, mas se tivermos as informações necessárias de onde agir será uma honra ajudar no combate à criminalidade desta cidade que gosto muito”, afirmou.

Marcar a entrevista para esta quarta-feira, foi um acerto de pauta, tendo em vista que concomitantemente, o comando deflagrava a ação “São Paulo Criminalidade Zero” envolvendo 86 viaturas e 400 homens.

“Esse é nosso trabalho ir pra rua, proteger as famílias, atacar o bandido com tal força que, ou ele, muda de profissão ou sai da cidade”, frisou.

O Comandante Mello Araújo já integrou as forças policiais locais como tenente no 34 BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). “Naquela época como agora não dávamos moleza para o crime. Quando da minha promoção a Tenente Coronel foi cogitado até que eu voltaria para a região, mas chegar ao comando da ROTA me deixou muito feliz também. E nós aqui não esquecemos o crime em Bragança Paulista. Se formos chamados, lá estaremos”, acrescentou.

No momento da formação dos pelotões no pátio interno do batalhão da ROTA, pouco antes de deflagrar a ação “São Paulo Criminalidade zero”, o comandante Mello fez uma homenagem aos policiais militares mortos em ação. Com isso ele, num tom imperativo de voz, ratificou o compromisso da ROTA quanto ao combate ao crime em todas as suas nuances e modalidades e, mais uma vez, alertou para a proteção das famílias tirando das “ruas inclusive aquele pequeno traficante que assedia a porta das escolas e esquinas da cidade”, comandou.

“Tanto não esquecemos Bragança Paulista que estamos no encalço do assassino do PM Carlos Roberto Pereira da Silva. Estamos muito próximo de pegá-lo e não desistiremos deste propósito”, assegurou.

Antes de concluir a entrevista, o Comandante Mello Araújo informou como é possível trazer a ROTA para a cidade. De acordo com ele, o melhor caminho é o Disque Denúncia- 181 ou indicações via (11) 3315-0381/(11) 3315-0841/(11) 3315-0992 ou também pelo e-mail: rotaingteligencia@policiamilitar.sp.gov.br.