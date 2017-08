Edmir e Jesus Chedid vão a Secretaria cobrar mais segurança pública

A prometida audiência com o secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo está agendada para esta terça-feira, 29 de agosto. A iniciativa é do deputado estadual Edmir Chedid que se descreveu indignado com o quadro geral de segurança em Bragança Paulista. Segundo ele, há que se unir forças e ir até quem comanda o setor.

“Segurança Pública não é de competência da Administração do Município e sim do governo do estado. Sendo assim, nós que representamos a cidade e região devemos reunir forças e levar nossas reivindicações e indignações quem comanda”, argumentou o deputado quando recepcionava o deputado federal Marcelo Squassoni, no Palácio Santo Agostinho, junto com o prefeito Jesus Chedid, no início da seman.

A audiência será com o adjunto, Sérgio Turra Sobrane porque o titular Mágino Alves Barbosa Filho está em férias.