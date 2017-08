Confirmada audiência de Bragança na secretaria de Segurança do estado

Está confirmada para terça-feira, 29, a audiência do deputado estadual Edmir Chedid e autoridades locais com o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Sérgio Turra Sobrane. De acordo com a assessoria a reunião ocorre às 16h. O titular da pasta Mágino Alves Barbosa Filho está em férias.

A princípio o deputado Edmir Chedid havia anunciado a possibilidade da audiência para a última sexta-feira, 25 de agosto. Todavia, como o próprio deputado declarou no Palácio Santo Agostinho, sede da Prefeitura, na segunda-feira, 21, quando da visita do deputado federal, Marcelo Squassoni à cidade para informar a vinda de recursos em dinheiro para o Município empregar em obras de infraestrutura, “vamos primeiro à frente dialogar com os assessores do governador, porque está com eles a responsabilidade de fazer”, disse.

A iniciativa de marcar a audiência decorre dos últimos acontecimentos e debates relacionados com a segurança pública local. Uma corrente entende que o policiamento nas ruas está precário devido a decisões de comando e outra defende que não houve aumento da criminalidade. Fato é que há um certo pânico com o volume de assaltos e furtos, de todas as modalidades e em diferentes setores do Município, desde a zona norte, centro e zona sul. Edmir Chedid, que chegou a declarar repúdio a esta situação.

Todos os vereadores estão foram convidados a participar da audiência para somar forças e mostrar ao adjunto da Segurança Pública, Sérgio Turra, que em Bragança Paulista há união em torno das decisões tomadas para proteger a população.

TERRA NATAL – Embora esteja em férias, o secretário titular da Segurança Pública deverá se sensibilizar com as reivindicações de Bragança Paulista porque afinal é a sua terra natal. Mágino Alves Barbosa Filho, nasceu aqui em 16 de maio de 1959, filho de Mágino Alves Barbosa, que foi delegado de polícia na década de 1950, e Maria de Lourdes Lopes Barbosa.