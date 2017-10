Assalto Frustrado: Ladrões apanham de vítimas no Jd. São Miguel

Mais uma tentativa de roubo foi frustrada, desta vez por populares, que se atracaram com um bandido que tentava assaltar uma padaria. Informações preliminares dão conta que por volta das 16h um homem armado com uma faca, entrou na padaria no Jd São Miguel e anunciou o assalto. Ao perceberam a ação, moradores da região partiram com tudo para cima do gatuno. Toda a ação foi registrada em vídeo e enviada para a GB. Na briga um homem levou uma facada na mão e no braço, mas passa bem. O ladrão conseguiu fugir. A GB também foi informada que as vítimas estiveram no Plantão Central para registrar o furto e foram informadas de que podem ser processadas por lesão corporal, mesmo agindo em legítima defesa, investindo contra um marginal que atentou contra a vida de um cidadão de bem.