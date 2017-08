Realizada a primeira audiência sobre Lei Orçamentária

As secretarias de Saúde e de Finanças realizaram no último dia 17 a primeira audi­ência pública sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) com explanações re­lacionadas à saúde pública. O evento ocorreu no auditó­rio do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Na ocasião, foi exposta a proposta orçamentária anual referente ao ano de 2018, com o valor destinado à saúde previsto para R$ 139.910.394,00, divididos entre recursos do tesouro municipal, Governo Esta­dual, Governos Federal e outras receitas, sendo 14% para a Gestão do SUS, 30% Atenção Básica, 47% Média e Alta Complexidade, 4% Vigilância em Saúde e 5% Assistência Farmacêutica.

A Gestão do SUS é com­posta pelo Fundo Municipal de Saúde, Recursos Huma­nos, Gabinete da Secretária, Jurídico, Setor de Convênios, Serviço Social, Protocolo, Telefonia, Oxigênioterapia, Ação Judicial, Alto Custo, Central de Regulação, Ou­vidoria, Auditoria, Educação Permanente, Manutenção, Central de Ambulância, Al­moxarifado, Setor de Com­pras, Conselhos e TI.

SETORES- A Atenção Bá­sica contempla as Unidades Básicas de Saúde, Saúde Bucal e Planejamento Fami­liar. A Média e Alta Complexi­dade é constituída pelo Am­bulatório de Especialidades Médica Bom Jesus, Centro de Reabilitação, Equotera­pia, Centro de Atenção Psi­cossocial – CAPS II, Centro de Atenção Psicossocial Álcool de Drogas – CAPS AD, Ambulatório de Psiquia­tria Infantojuvenil, UPA Bom Jesus, UPA Vila Davi, SAMU, Programa de Atendimento Domiciliar – PAD, Espaço do Adolescente e Alto Custo. A Vigilância em Saúde englo­ba a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Programa DST/AIDS e He­patites Virais, Programa de Tuberculose e Centro de Controle de Zoonoses. Por ¬fim, divisão dos recursos da Assistência Farmacêutica no Almoxarifado de Medicamen­tos, incluindo Componentes Básicos, Estratégicos e Es­pecializados da Assistência Farmacêutica.