Lançado programa de crédito para pequenas empresas

No momento em que a retomada da atividade econô­mica é prioridade, o governo lançou ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, o programa BNDES Giro. É para agilizar a con­cessão de crédito para capital de giro de micro, pequenas e médias empresas.

Com o programa, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) espera acrescentar cerca de R$ 20 bilhões em novos finan­ciamentos a essas empresas até agosto de 2018.

Pelo BNDES Giro, o em­presário que solicitar em uma plataforma digital financia­mento ao BNDES, por meio de agentes financeiros, saberá já no ato do pedido se está apto a receber os recursos pretendidos.

Se estiver apto, o recurso estará disponível na conta da empresa no prazo de 24 ho­ras, de acordo com o ministro do Planejamento, Dyogo Oli­veira. Segundo ele, atualmen­te, o prazo para esse processo pode chegar a 60 dias.

O ministro explicou que houve redução na taxa de juros para a concessão do crédito de 2,1% para 1,5%. No caso da micro e pequena empresa, será a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mais 1,5%. No caso de médias empresas, será de 50% da TJLP, mais 50% da Selic e mais 1,5%.

Os agentes financeiros, que são os bancos, acrescen­tarão ainda o custo do risco de crédito.