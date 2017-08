Energisa reforça importância de desligamentos programados

A Energisa mantém um cronograma semanal de ma­nutenções em toda sua área de atendimento, buscando se­gurança no atendimento. Para isso, realiza a interrupção pro­gramada do fornecimento de energia em locais específicos e por um determinado período, visando à execução dos servi­ços no sistema elétrico, como substituição de equipamentos, cruzetas, fusíveis, isoladores, postes, cabos e outros.

A empresa avisa aos clien­tes sobre a interrupção pro­gramada com três dias de antecedência, locais estes que são divulgados semanalmente pela Gazeta Bragantina.

Para munícipes que man­tém o número de celular atua­lizado junto à companhia, uma mensagem de texto (SMS) é enviada.

“Importante esclarecer que também executamos obras de manutenção e melhoria em li­nha viva, ou seja, com equipes que trabalham com o sistema ligado, mas grande parte dos serviços não é possível de ser feita dessa forma, por causa de sua complexidade. Ao planejar um serviço levamos em con­sideração às possibilidades de atendimento aos clientes por outros circuitos elétricos, diminuindo ao máximo a área a ser atingida pela interrupção programada”, explica Luiz Mo­reto Vicentin Junior, gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sul-Sudeste