1ª Corrida e Caminhada A Saúde reuniu centenas de pessoas

O Complexo Hospita­lar Santa Casa realizou no último domingo, 20, a 1ª Corrida e Caminhada à Saú­de. Participaram da corrida mais de 400 pessoas, o que superou as expectativas dos organizadores. O objetivo do evento foi estimular a práti­ca de esportes, que é fator crucial para a prevenção de doenças, além de proporcio­na bem-estar.

O Complexo Hospitalar agradeceu a Prefeitura Mu­nicipal, patrocinadores, e a todos que de alguma forma colaboraram para o sucesso do evento que passou a fazer parte do calendário anual da cidade.