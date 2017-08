Veiga pensa em classificação e crava: “vamos buscar o impossível”

Na tarde de ontem, Mar­celo Veiga concedeu entre­vista coletiva e iniciou os treinamentos treino como novo técnico do Bragantino. Segundo ele, o momento do time é realmente con­turbado, mas ele chegou para o desafio de encarar a “missão impossível’ de obter bons resultados nas próxi­mas três partidas, com vitó­rias, para tirar o time do re­baixamento. Em suas contas a equipe precisa de apenas quatro pontos para se livrar da zona de rebaixamento, porém destaca: “se fizer­mos seis temos chances de classificação”. O Bragantino está a um ponto da zona de rebaixamento para a série D e, mesmo se apresen­tando bem, não consegue marcar gols. Porém o time ainda disputa nove pontos no campeonato. Atualmente com 16 pontos, tem a pos­sibilidade de chegar aos 25 e alcançar uma das vagas. “vamos buscar o impossível para que não acontece o risco de rebaixamento que é iminente” destacou Veiga.

Conhecedor de grande parte do elenco, Veiga está confiante na recuperação e diz que, pelo plantel que tem, o Braga jamais deveria estar nessa condição. Ele garante que usará todos seus esforços para ajudar a equipe a sair desta fase e lutar pela classificação. “Eu vou fazer de tudo para recuperar a autoestima dos jogadores. Assim eles con­quistam a confiança, ficam mais desenvoltos em cam­po e conquistam melhores resultados. É isso que con­versamos, eu e o presidente Marcos Chedid. Concentrar nos melhores resultados para estar entre os quatro melhores da série”, com­pletou.

Em 2007, Veiga levou o Braga a campeão da terceira divisão e por isso foi avalia­do como o melhor nome do momento. Indagado sobre quanto tempo permaneceria à frente do time, Veiga res­pondeu que, “por enquanto eu e o presidente Marco Chedid falamos somente nestes três próximos jogos” esclarece. Marcelo ainda destacou que sempre estará a disposição do Bragantino. “Toda a vez que o Marquinho me chamar, vai ser as vezes que eu vou aceitar, porque eu tenho um carinho muito grande (pelo Bragantino) e espero que eu consiga nesses três jogos fazer o impossível e quem sabe sur­preender todo mundo” disse.

Marcelo Veiga tem uma longa relação com o Clube Atlético Bragantino. A última vez que passou pelo time foi no ano passado. Mas já comandou a equipe por 390 jogos com 151 vitórias, 102 empates e 137 derrotas, nos períodos de 2004 a 2005, 2006 a 2007, 2007 a 2012 e de 2013 a 2014 e 2016.

Marcelo chegou ao es­tádio, Nabi Abi Chedid, na tarde de terça-feira, 22, acompanhado do auxiliar técnico Serjão, do presidente Marco Chedid, do vice pre­sidente Luis Arthur Chedid e do diretor de Futebol , Clayton Vieira.