Revisão do Plano Diretor avança mais um passo

A revisão do Plano Dire­tor e Código de Urbanismo de Bragança acaba de dar mais um passo em rumo à efetivação. Uma comissão especial foi criada nesta quarta-feira, 23 de agosto, para iniciar novo estudo de diagnóstico para a revisão propriamente dita. A notícia é do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Manoel Marcos Botelho, dada em entrevista à GB.

A comissão está compos­ta, pelos chefes das pastas de Mobilidade Urbana, Ma­noel Botelho, Obras, Antônio Paulo de Oliveira Armando; Jurídico, Tiago José Lopes; Planejamento, Marcelo Ale­xandre Soares da Silva; e do Meio Ambiente, Fábio Machado. “Nós já nos reuni­mos hoje, pela primeira vez, e traçamos os primeiros pas­sos para o estudo da revisão. Estamos inclinados e já veremos a possibilidade de uma parceria com a Univer­sidade São Francisco (USF), faculdades de Arquitetura e Urbanismo, Meio Ambiente e outros para trabaalhar juntos conosco reunirmos informa­ções que nos permitam um diagnóstico para a revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo”, explicou Botelho.

A pasta da Mobilidade Urbana está com esta incum­bência, revisar o Plano Dire­tor, porque, segundo Botelho, trata-se de uma convergên­cia de interesses. “O Plano Diretor de Mobilidade Urba­na, exigido por lei federal para cidades com mais de 20 mil habitantes, não pode ser desenvolvido separadamente do plano de ordenamento do uso do solo urbano, neste caso Plano Diretor e Código de Urbanismo. Sendo assim, ficamos com esta missão”, disse o secretário.

Mobilidade Urbana é um atributo das cidades e se re­fere à facilidade de desloca­mentos de pessoas e bens no espaço público urbano. Estes deslocamentos são feitos através de veículos, vias, cal­çadas, etc. O Plano Diretor de Mobilidade Urbana é um estabelecimento do Ministé­rio das Cidades, e está ins­tituído na Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587/2012. “O objetivo do Plano é diagnosticar todos os problemas existentes em relação à mobilidade urbana do Município, promover pro­jeções tendenciais, no nosso caso para até 20 anos, e de melhorias e propor um Pla­no de Ações com propostas que permitam ao Município tratar a mobilidade urbana de modo integrado aos ins­trumentos de planejamento já existentes, Plano Diretor e Urbanismo”, complementou o secretário.

Na avaliação do secre­tário, a minuta do plano de Mobilidade Urbana deve ser apresentado em dezembro deste ano. “O mesmo não será possível com a do Plano Diretor e Código de Urbanismo, pois demanda resolver muitas questões deixadas de lado ao longo dos anos, mas vamos em breve lançar um cronograma de audiências públicas para colher ideias e apresentar sugestões”, finalizou.

O Plano Diretor de Bra­gança foi revisto em 2007, com proposta de revisão em 2013. O Ministério Público é incisivo em cobrar a revisão.