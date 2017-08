Vereadores não encontram consenso em torno de causas importantes para a cidade

Embora tenham tradado de assuntos relevantes duran­te a sessão ordinária da última terça-feira, 22, os vereadores ainda são dispersos quanto à união em torno de questões mais importantes do que a produção de leis ou da defesa dos interesses dos próprios eleitores. Quanto aos projetos em pauta para votação, todos foram aprovados. A única ex­ceção foi o projeto que criaria o Programa Municipal de Es­tímulo ao Primeiro Emprego, retirado pelo autor.

A sessão durou em torno de cinco horas. O debate sobre a legalidade do proje­to do Primeiro Emprego, de autoria do vereador Claudio Moreno, tomou representati­vo tempo. O vereador Paulo Mário, durante a discussão que antecede a votação de cada projeto de lei, pediu a presença do diretor do Depar­tamento Jurídico da Câmara, o advogado Romeu Pinori Taffuri Junior, para esclarecer sobre a legalidade da maté­ria. Em resumo foi explicado que somente o Poder Exe­cutivo tem competência para implantar um programa como o sugerido pelo autor.

Depois de muitos pedidos de desculpas de Paulo Mário por ter impedido a votação do projeto, das considerações de quem apoiou a ideia e da indignação velada do autor, o mesmo retirou o projeto suge­rindo, enfático a Paulo Mário, líder da bancada de situação, de apoio à atual administra­ção, que se empenhe junto ao prefeito Jesus Chedid para que criar o programa 1º em­prego na cidade. A proposta voltará ao plenário em forma de moção.

Na sequência, após as votações, Beth Chedid, presi­dente da Mesa Diretora, abriu espaço para a manifestação dos vereadores sobre assun­tos de interesse do Município. Foi assim que por aproxima­damente três horas falou-se de tudo, mas em nenhum momento se viu a união do Poder Legislativo, em torno de um tema ou problema para a solucioná-lo.

Quando se falou em segu­rança pública, por exemplo, vieram as ponderações com apresentação de dados ofi­ciais da Secretaria Estadual de Segurança Pública que destoam da efervescência de delitos registrados na cidade e região. Claudio Moreno foi o protagonista da explicação com apresentação de gráficos comparativos sobre o primeiro semestre de 2016 e 2017. Esta foi a segunda vez, na mesma noite, que se tratou do tema violência. Na tribu­na livre, Nádia Maria Bádue Freire, professora doutora, apresentou o Grupo de Es­tudos “Educação pela Paz e Tolerância”, da Universidade de Campinas, (Unicamp). Respondeu várias perguntas, mas os vereadores não fize­ram a ligação de um assunto com o outro.

Cada um que subiu à Tri­buna, teceu críticas a algum setor da Prefeitura que não cuidou de asfaltar uma rua, tapar um buraco na calçada, capivaras nos lagos urbanos, falta de placas indicativas, projetos estagnados na Se­cretaria de Planejamento, falta de obras em estradas da região, pichação passa a ser crime com multa para os autores, entre outros.

Ao final, todo o público que inicialmente lotava o plenário se fora e a sessão foi encerrada com o cha­mamento para a solenidade de concessão da Medalha “Zilda Arns” a mulheres que se destacaram nas áreas da Educação, Saúde e Assistên­cia Social.