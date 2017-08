Acessibilidade: Pressão para adaptação deixa público perplexo

A pressão sobre empresários, prestadores de serviços, proprietários de imóveis entre outros, exercida pelo Ministério Público para cumprir a legislação da acessibilidade leva ao limite das forças. Uma pesquisa informal, realizada pela GB nos últimos dias, indica que falta publicidade educativa sobre o tema e por isso o desespero.

A Lei Federal, nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, não estabelece prazos definitivos para que se cumpra o que determina. Todavia, deve ser cumprida.

Entretanto, a maioria das pessoas que têm seus negócios em prédios que precisam desta adequação, não entendem o funcionamento da lei e reclamam. Benê Moraes, por exemplo, é barbeiro há 22 anos no Centro e diz que não sabe o que fazer para construir um sanitário maior no estabelecimento. “O Brasil está em crise, o movimento caiu, o prédio é antigo não tem estrutura para reformas e eu não posso parar de trabalhar. Tudo que me dizem é que serei impedido de ganhar meu dinheiro neste ponto onde estou há mais de duas décadas”, desabafa.

Domingos Júnior, barbeiro, foi mais enfático dizendo que se as autoridades não pensarem numa forma de flexibilizar as datas até que o País volte a normalizar a questão econômica será outro desempregado a “engrossar as filas da assistência social”. “Tá certo é lei e eu vou cumprir, mas o prédio não é meu e estou no local há 18 anos. Como fazer, perco tudo que construí no ponto comercial”, indaga.

Luiz Orlando, dono de lanchonete, no Parque dos Estados, disse que está no mesmo local há mais de 10 anos e nunca atendeu um cadeirante. “Estou sem saber o que fazer, ninguém nos deu qualquer orientação sobre a lei, apenas deram publicidade sobre o que vai nos acontecer se não a respeitarmos. Isso não é democrático é imposição”, reclama.

Depois de ouvir os comerciantes do centro de Bragança Paulista e seguindo indicações, a GB foi ao prédio da antiga rodoviária, hoje terminal urbano e suburbano. Lá também não tem banheiros adaptados.

Do contato com a Prefeitura veio a informação de que duas comissões especiais para tratar do tema, acessibilidade, foram organizadas em 25 de maio último. Segundo a assessoria do Departamento Jurídico, as comissões estão empenhadas em elaborar uma proposta para ser levada ao Ministério Público onde se poderá rever datas.

Esta situação deriva de um Termo e Ajuste de Conduta (TAC) assinado pelo ex-prefeito João Afonso Sólis, (Jango), em 2011, do cumprimento da Lei municipal 754/2013, e do decreto assinado, também por outro ex-prefeito Fernão Dias que estabeleceu 31 de dezembro de 2017 como prazo limite para o cumprimento da legislação. Contudo, especialistas avaliam que decretos podem ser revogados e outros baixados.