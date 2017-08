Marcelo Veiga está de volta ao Braga

Por volta das 16h40 de ontem Marcelo Veiga foi anunciado e apresentado como novo técnico do Bragantino. Ele chegou ao estádio acompanhado do auxiliar técnico Serjão, momento após o presidente anunciar, em primeira mão, a contratação do treinador a GB e à Rádio Bragança AM.

Veiga volta à equipe em um momento conturbado. O time está a um ponto da zona de rebaixamento para a série D e, mesmo se apresentando bem, não consegue marcar gols. Agora cabe a Veiga usar da experiência e da conversa para conseguir animar o elenco e tirar o time da condição incomoda.

Campeão da terceira divisão no comando do Bragantino em 2007, Veiga foi avaliado como o melhor nome para o momento, já que o presidente Marco Chedid optou por contratar um treinador apenas para as últimas três partidas da Série C.”O Veiga conhece a cidade, a estrutura e até alguns nomes do elenco. É a opção mais segura no momento, que é de dificuldade. E é por isso que precisamos de todos unidos: torcida, imprensa, jogadores, toda a cidade de Bragança Paulista está com a gente para evitar essa queda”, disse Chedid.

A última passagem de Veiga foi no ano passado. Ele deixou o timefaltando seis rodadas para o fim da Série B praticamente rebaixado.Marcelo comandou a equipe por 390 jogo, tem 151 vitórias, 102 empates e 137 derrotas, nos períodos de 2004 a 2005, 2006 a 2007, 2007 a 2012 e de 2013 a 2014 e 2016.