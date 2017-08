Cadê a Polícia!?

Jonathan Alberti

Os recentes casos de roubos e furtos têm apavorado moradores de toda a cidade. A Polícia parece estática. Enquanto isso, marginais vão à forra e roubam livremente sem medo de serem pegos. A cara de pau é tanta que alguns furtos aconteceram à luz do dia. Fato é que marginais saíram às ruas com televisores de 42 polegadas nas costas em pelo menos quatro dos casos e ninguém viu, nenhuma viatura passou pelo local, nem sequer um “marronzinho”, forma popular como são chamados os agentes de trânsito e que estão aos montes nas ruas centrais. Agora a pergunta é: – Como um indivíduo carrega uma TV nas costas em plena 11h da manhã e ninguém vê?

Essa é apenas uma vírgula nesse imenso texto obscuro da história da segurança de Bragança. Em menos de duas semanas três famílias, duas mulheres que andavam pelas ruas, três mototaxistas e cinco comerciantes tiveram, na maioria dos casos, armas de fogo ou facas apontadas para seus rostos, enquanto os marginais levavam suas bolsas, limpavam suas casas, suas motos e os caixas de seus comércios.

IMPOTÊNCIA

A impotência impera na população e escancara uma polícia que, até o momento, se mostra completamente diferente do que era num passado recente. Quando um crime acontecia, os autores eram presos em poucas horas e, às vezes, em alguns dias. Atualmente, o crime prospera e o comando da polícia se preocupa com fiscalização de bafômetro, de ponto de estacionamento de duas horas por turno na rotatória da Alkindar Monteiro Junqueira (ato extinto há menos de um mês) e patrulhamentos fixos em ruas onde nem “almas penadas” transitam. Ou seja, o crime está em toda a cidade menos onde o Comando do Pelotão envia suas viaturas.

Isso nos faz refletir sobre as denúncias trazidas pela Coluna da GB e escancaradas por um vereador na Câmara Municipal, sobre as transferências de bons policiais e os abusos de um Oficial que até hoje está no mesmo cargo, sem sofrer nenhum arranhão. Me parece que o tal oficial venceu a batalha mostrando que quem não respeitava suas ordens será transferido, conseguindo calar toda uma tropa, que, com medo de ir para uma cidade longínqua, aceita quieta os atos do superior que aconselhava, em suas instruções, que a tropa não prendesse. Aliás, se uma viatura apenas sair de sua área de patrulhamento, lá aparecia o oficial com sua caneta para notificar o policial que deixou a rua deserta para realmente cumprir a função de prender um bandido. Também obtive informação que esse oficial agora tem o respaldo de outro oficial recém-chegado em Bragança. Parece que a “neurose” de ver as viaturas em locais ermos é tanta que seus olhos não desgrudam dos monitores de sua grande sala. Enquanto isso o alto comando apenas assiste, ou talvez sequer saiba, que essa pandemia vem acontecendo na corporação.

FALTA DE RESPOSTA

Na última sessão da Câmara, o vereador Ditinho Bueno falou sobre a cobrança que fez ao Comandante do 34º BPMI Ten. Cel. Pugliese relativa às transferências e abusos, deste tal oficial, na época da denúncia feita pela Coluna GB. Segundo o edil, até hoje ele não obteve resposta nem de como está o andamento das apurações. É certo que o assunto deve ser tratado internamente na Corporação, mas a Polícia deve dar uma resposta à população que na verdade é a mais prejudicada pelas transferências e pelos abusos.

TRÁFICO

Todos esses roubos têm, de forma direta ou indireta, uma ligação com o tráfico de drogas. Já é mais do que comprovado que os roubos alimentam as “biqueiras” para a compra de armas e mais drogas. Isso não é exclusividade de Bragança, mas sim de todo o Brasil. Outra coisa que fomenta o tráfico são os pequenos furtos, que em sua maioria, são para satisfazer o vício.

POR FALAR EM TRÁFICO….

Denúncias que recebi dão conta de que a coisa está escrachada em vários bairros da cidade. No CDHU os ‘vendedores’ de drogas continuam andando aos montes com suas sacolas na mão, mas agora com um upgrade:

Eles também estão armados. Segundo uma das testemunhas, que passava pelo local no momento de uma venda, o ‘trabalhador do tráfico’ não sabia se pegava a droga na sacola ou segurava o revólver. Tudo isso à luz do dia e com moradores e crianças passando pelo local. No Henedina Cortez, apelidada de Cidade de Deus, em alusão a favela carioca, a coisa segue na mesma toada com o comércio de drogas livre e desta mesma forma acontecem nos bairros: Jardim São Miguel, Cruzeiro, Parque Brasil, Darcilândia, Toró, Maranata, Vila Garcia, Vila Aparecida, Jd da Fraternidade, Vila Bianchi, Lavapés e até em alguns pontos da região central. No Lavapés a coisa também segue descarada. Recentemente ouvi relatos que mesmo com um comando policial em frente à loja Marabras, um jovem vendia sua droga livremente, sem sequer se preocupar com as duas viaturas que estavam a menos de 50 metros dele. Tudo isso às 22h de uma sexta-feira, com pessoas retornando para suas casas, após o trabalho ou estudos.

PRISÕES

A queda brusca nas prisões nos deixa perplexos. Num passado recente, antes das transferências de PMs, a média de prisões das sete equipes que patrulham pela 1ª Companhia era de 23 a 37 flagrantes no mês, atualmente no período de julho, dados fechados no começo de agosto, as estatísticas bateram perto de 10 ou 11 flagrantes das mesmas sete equipes. Dado vergonhoso, já que nesse passado recente cada equipe entre Alpha, Bravo, Charlie e Delta, batia sozinha um número superior a este. Mas se caiu flagrantes cairam os crimes? Negativo! Segundo informações que obtive, antes das transferências, os marcadores de furto, roubos de veículos e roubos diversos não passavam dos 35 e ficavam abaixo do número de flagrantes feitos pelas equipes. Hoje, o marcador bate na casa das 50 ocorrências das três modalidades, mas com a vexatória marca de menos de 15 flagrantes. Uma vergonha!

AVISA LÁ!

Operação Faro – Força Administrativa de Resposta Operacional – aconteceu na sexta-feira, 18, durante todo o dia nos 16 municípios do 34º BPMI, que abrange mais de um milhão de habitantes, porém sou de uma época onde as operações eram feitas silenciosamente e, nós jornalistas ficávamos sabendo apenas aos 48 minutos do segundo tempo, quando a operação estava a um minuto de começar. Hoje parece que as diretrizes estão diferentes e a Polícia vem avisando que vai realizar operação com pelo menos 12 horas antes da ação. O fato é que uma informação dessas na mão de facebooqueiros e blogueiros, sem nenhum compromisso com a cidade e sim em dar a informação sem responsabilidade, vira farra e alerta os marginais sobre as ações policiais. Aliás apenas o estardalhaço feito na praça já alardeou os bandidos.

ACORDA SSP-SP

Se a coisa não mudar a Secretaria de Segurança Pública – SSP-SP- deverá entrar em ação e logo. Claro que dados baixos são ótimos indicadores para a cidade e para o estado, mas apenas no papel. A falta de segurança está escancarada com os baixos índices de criminalidade nas estatísticas, como não existem prisões não existem dados. Mas isso é apenas ilusório já que nas ruas o crime reina e aumenta cada dia. Não tem cabimento em menos de 15 dias a cidade registrar 16 furtos e 13 roubos. Alguém tem de fazer algo, e logo!

UMA LUZ

Ontem, durante a visita para anúncio de verbas para Bragança, o deputado Estadual Edmir Chedid fez duras críticas à operação

FARO – Força Administrativa de Resposta Operacional. Deixou claro que a Polícia tem que estar na rua diuturnamente e não apenas preocupada em fazer Operações cinematográficas que no fim das contas não dão o mínimo resultado. Aliás o deputado agendou com o secretário adjunto da Secretária de Segurança Pública, Sérgio Turra Sobrane, uma reunião para sexta-feira, 25, para tratar da insegurança que a cidade vive e ainda reivindicar o retorno do 190 para Bragança. Atualmente a central de Operações é na cidade de Campinas, o que tem sido alvo de críticas da população que espera uma eternidade para ser atendida e outra eternidade para a viatura atender a ocorrência.

OPERAÇÃO FIASCO ALEATÓRIO SEM RESPOSTA OBJETIVA FARO

Essa Operação FARO foi um fiasco. Em 16 municípios, onde todo o efetivo estava na rua, foram apenas 149 abordagens e, pasmem!, apenas uma pessoa presa. Se elencar o restante dos dados da operação a PM irá passar vergonha, pois são dados risíveis. Com a quantidade de ladrões e traficantes, apenas em Bragança a operação era para ter prendido pelo menos 100. Uma simples prisão em uma Operação deste tamanho e com essa produção hollywoodiana deveria ter mais sucesso. Sem contar que apenas meia hora após a Operação, um furto aconteceu na Vila Mota, depois de quarto horas um roubo no Jd do Cedro e um dia depois, em plena praça Raul Leme, um roubo à luz do dia. O pior que informações dão conta que tem viatura escalada apenas para patrulhar a praça e ruas adjacentes.