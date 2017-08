Sessão tem sete matérias para votação

A Câmara Municipal realiza hoje a 29ª sessão ordinária do ano e vota, em primeiro turno, o projeto de Lei 32/17, proposta que torna atos de vandalismo como infração administrativa, e impõe multa de R$ 635 para autuados na prática de destruição de patrimônio público e privado.

Os projetos de lei 20/17 e 27/17 dispõem, respectivamente, sobre a criação do Programa Municipal de Primeiro Emprego e a alteração da descrição do Conselho Municipal da Pessoa com deficiência.

Em segundo turno será votada a alteração do nome da Guarda Civil e a criação do Fundo Especial de Despesas da Casa, aprovados por unanimidade na primeira votação.

A moção que requer estudos de viabilidade para implantação do programa Consultório na Rua, e o projeto de lei 33/17, que declara a Associação Zumm de Natação, como entidade de utilidade pública, encerram as matérias apreciadas no dia e entram em votação em turno único.

As duas participações inscritas para a Tribuna Livre na sessão abordam segurança. O primeiro convidado é o Sargento Inajar, do Corpo de Bombeiros, que apresentará ações de combate a incêndios. Nádia Maria Bádue Freire, do Geepaz (Grupo de Estudos Educação para a Paz e Tolerância), da Unicamp, discursa sobre como a escola pode contribuir para a diminuição da violência sofrida e praticada por jovens.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.