Ameaça de chuva não afasta aficionados por skate e bike

As nuvens carregadas e o vento não afastaram o público da nova pista de skate e bike, inaugurada ao lado da Concha Acústica, na manhã do último domingo, 20. Segundo informações da Prefeitura, a construção da pista, de mais de 500 metros quadrados, foi viabilizada por meio de convênio com o Governo Federal, no valor de R$596.008,27.

O desenho da pista tem padrão internacional para competições, de padrão bowl, com piso intertravado com acabamento rústico, área coberta e sanitários. O local permitirá a prática de esportes radicais como skate, bicicleta e patins.

Muitos atletas da modalidade testaram a qualidade da pista manobras radicais.