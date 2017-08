Braga só empata e segue a um ponto do Z2

O Bragantino só empatou com o Tombense e segue a um ponto da zona de rebaixamento. A partida aconteceu no sábado, 19, no estádio Nabi Abi Chedid. Com o resultado negativo, o técnico Roberto Fonseca deixou o clube.

O jogo começou elétrico e o Tombense aproveitou o primeiro vacilo do Bragantino para abrir o placar. Com apenas quatro minutos, Éverton Dias apareceu no meio da defesa, recebeu o passe e chutou na saída do goleiro Renan Rocha, que nada pôde fazer. A alegria dos visitantes durou pouco e dois minutos depois, o Massa Bruta buscou o empate. A equipe desceu com tudo ao ataque e a bola chegou em Rafael Chorão, que deixou dois marcadores para trás e chutou forte para balançar as redes.

Com a partida empatada Roberto Fonseca lançou o Braga ao ataque, mas como sempre a pontaria foi a vilã do ataque Bragantino. Nesta toada e perdendo gols a partida terminou empatada e 1×1, resultado que custou a cadeira do comandante técnico do Braga.

PRÓXIMOS JOGOS – O Bragantino volta a campo no próximo sábado, 26, para enfrentar o líder São Bento, às 17 horas, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Tombense recebe o Ypiranga, na mesma data, mas às 15h30, no estádio Antonio Ribeiro Guimarães, em Tombos. Uma derrota dos mineiros e uma vitória do Braga deixa o Braga um passo mais longe da degola.