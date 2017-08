Roberto Fonseca deixa o Bragantino

Na manhã de segunda-feira, 21, o treinador Roberto Fonseca, anunciou a saída do comando do Clube Atlético Bragantino. Fonseca não completou dois meses no Massa Bruta e já está fora após 43 dias e sete partidas, apenas uma vitória, quatro empates e duas derrotas no Campeonato Brasileiro da Série C.

O Clube alegou que a saída foi em comum acordo. O empate com o Tombense, no estádio Nabi Abi Chedid, que deixou o time a um ponto da zona de rebaixamento, com 16 pontos na oitava posição, foi a gota d’água para a saída do treinador. O próximo jogo será contra o São Bento, líder do Grupo B, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, às 17h.

Quem assume? A expectativa entre os torcedores é que Pintado assuma o comando do time. O bragantino, Pintado foi volante do Massa Bruta, com extensa carreira como técnico em times como América de Natal e São Caetano, e técnico assistente no Cruz Azul e São Paulo.

Outro cotado seria Marcelo Veiga, que retornaria ao clube com o histórico de 390 jogos, 151 vitórias, 102 empates e 137 derrotas. Até o fechamento desta edição, o diretor de Futebol do Clube Clayton Vieira, declarou que as negociações estavam em andamento e que o novo técnico deverá ser anunciado nesta terça-feira, 22.