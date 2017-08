Frota em Bragança chega a 120.617

Dados do Departamento Nacional de Trânsito- Denatran divulgados no último dia 11, sobre o número de veículos dos municípios brasileiros relativos ao mês de julho, mostram que Bragança rompeu a barreira das 120 mil unidades, a maior frota dentre as cidades de sua jurisdição administrativa.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 3,32%, considerado alto diante do número menor de licenciamentos nos últimos anos, por conta das condições econômicas do país.

Do total de 120.617 veículos, 68.244 (66,5%) são automóveis e 27.174 (22,5%) motocicletas, que juntos respondem por 89% do total da frota. No mesmo período do ano passado a cidade contava 116.738 unidades.

Em dez anos a frota de Bragança praticamente dobrou, pois em julho de 2008 eram 69.036 veículos.