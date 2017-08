Donas de casa se dizem “revoltadas com falta de compromisso da SABESP”

Donas de casa residentes à Rua 11, no Jardim Iguatemi, acordaram nessa segunda-feira, 21 de agosto, revoltadas com condições de tráfego da rua. Segundo elas, as condições do pavimento nunca foram boas, mas depois que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fez obras no local, sair e voltar para casa é um “suplício”, resumiram.

Duas das senhoras mais bravas com a situação tomaram a dianteira e falaram em nome de todas. D. Maria José residente da casa de número 30, reclamou que há mais de uma semana não consegue sair de casa. “Tudo começou depois que a Sabesp veio fazer as ligações de esgoto das residências na rede. Além de arrasar com a rua, fizeram o trabalho pela metade e desapareceram. Eles fizeram a ligação de algumas casas e deixaram outras. Eles reviraram a terra e sumiram, juntou a água dos esgotos e da chuva ficamos presas em casa”, disse.

D. Izildinha, da casa 27, disse que o esgoto de sua casa estava ligado à rede, mas que, por outro lado, também estava impedida de se locomover devido ao tamanho do estrago deixado pela companhia no momento da obra que ficou inacabada.

As senhoras ficaram ainda mais nervosas quando os funcionários da Secretaria Municipal de Serviços, chegaram com caminhões e máquinas para refazer a rua. “Isso é bom, mas ao mesmo tempo ruim. O serviço será feito com qualidade, como se percebe, mas daqui a pouco a Sabesp volta quebra tudo. É jogar dinheiro fora. É de revoltar”, desabafaram.

A Rua 11 serve de ligação entre o Jadim Iguatemi e o Green Park.