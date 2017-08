Fundação CASA local completa 10 anos na próxima semana

O Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA) completa 10 anos de instalação na cidade, neste mês de agosto. A comemoração acontece na próxima segunda-feira, 28 com uma

programação especial de atividades pelo aniversário.

A assessoria de imprensa da Fundação atendeu à GB e informa que a comemoração e aniversário começa por volta das 14h00, com a composição de uma mesa de autoridades. Para o evento, foram convidados representantes de vários órgãos e entidades como a Prefeitura, Judiciário, Ministério Público, Defensoria pública, OAB, Conselho Tutelar, Diretoria de Ensino, escola vinculadora, parceiros como o Narcóticos Anônimos e denominações religiosas do Programa de Assistência Religiosa (PAR).

“Após este momento, acontecerão apresentações teatrais e musicais elaboradas pelos alunos das oficinas de Literatura Urbana e de percussão. A peça de teatro, intitulada “Qual tem sido a sua escolha”, aborda a história de um jovem indeciso, que recebe conselhos de dois amigos, um bom e outro ruim, e deve fazer sua escolha. Na sequência, os jovens apresentarão três músicas e acontecerá a exibição de um vídeo-retrospectiva sobre o trabalho realizado nesses 10 anos”, enumera.

Ao final da exibição, os alunos do curso de educação profissional básica de garçom servirão salgados e doces feitos pelos jovens que participam do curso de doceiro. “Além disso, os convidados poderão conferir uma exposição de artes feitas pelos adolescentes dos cursos de pintura em tela e desenho artístico. O centro oferece ainda os cursos de texturização e pintura, pizzaiolo e do ProgramaÊ”., acrescenta a assessoria.

Para a diretora do CASA Bragança Paulista, Elisangela Martins dos Santos, a celebração de 10 anos marca também uma parceria de sucesso com a ONG Comenor. “O CASA Bragança se tornou uma referência no atendimento aos jovens. Temos adolescentes frequentando o ensino superior e muitos encaminhados para o mercado de trabalho na cidade. Acredito que tudo isso é fruto de um trabalho sério, realizado em equipe. A divisão da gestão com a Comenor é uma parceria de sucesso que permite a ressocialização desses jovens”, explicou.

A coordenadora pedagógica do centro, Priscila Fernandes Viana, acrescenta ainda a importância da celebração desses 10 anos. “É importante fazer esse resgate do foi desenvolvido ao longo desses 10 anos e mostrar para a sociedade que existe um trabalho intenso sendo desenvolvido com eles”, comentou.

Além de cursos de educação profissional básica e de arte e cultura, a Fundação CASA oferece ainda para os jovens em medida socioeducativa aulas do ensino formal (por meio da rede estadual de ensino), atendimento psicossocial, médico e odontológico.