Deputado repudia Operação FARO em discurso para visitante

A recepção ao deputado federal Marcelo Squassoni, no final da manhã dessa segunda-feira, 21 de agosto, foi além do protocolo de anunciar a vinda de recursos em dinheiro para o Município, o problema com a segurança pública subiu à tona. O deputado estadual Edmir Chedid, anfitrião, fez as honras junto com o Prefeito Jesus Chedid, e apresentou ao visitante um esboço do quadro da segurança pública.

“Eu repudio veementemente a Operação Força Administrativa de Resposta Operacional (FARO). Polícia tem que estar é na rua e não em operação de visibilidade. O resultado da operação deputado Squassoni deixou muito a desejar. Quero pedir sua ajuda para lutarmos com todas as nossas forças para devolver o que a cidade perdeu em termos de segurança, o 190 de volta, por exemplo, tem que voltar pra cá. A segurança é de competência do Estado e não do Município. É preciso reverter este quadro ruim”, desabafou o deputado Edmir Chedid.

A operação FARO, foi organizada pelo comando do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I) que convidou as demais forças de segurança para agirem em conjunto. Ocorre que a ação foi anunciada um dia antes, o que gerou um turbilhão de críticas.

O prefeito Jesus Chedid apoiou as palavras do deputado Edmir Chedid.

RECURSOS

O deputado federal Marcelo Squassoni ao se manifestar pediu para ser olhado com “simpatia”, pois, segundo ele, a visita a Bragança Paulista tem o propósito de uma parceria com a administração pública para resolver as questões mais prementes e contribuir positivamente com o êxito dos projetos públicos.

“Tenho R$ 15 milhões em emendas parlamentares no Orçamento da União. E por minha iniciativa e a recepção, R$ 7,5 milhões serão direcionados para esta região com um redesenho do mapa de investimentos feito por mim e pelo deputado Edmir Chedid”, enfatizou.

Em visita no município, deputado Federal Marcelo Squassoni anunciou a vinda imediata, de mais R$ 2 milhões. O montante será investido em infraestrutura e na área de esportes.