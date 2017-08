La Serenissima é eleita uma das melhores empresas do país

La Serenissima, marca reconhecida pela tradição, qualidade e confiança em leites e derivados, está em celebração. Através da Leitesol, foi eleita a melhor empresa de seu segmento pela edição Melhores & Maiores 2017 da Revista Exame.

Todos os anos a Revista Exame analisa e premia empresas de diversos setores e elenca as melhores. A Leitesol figura como número 1 no setor de Leite e Derivados.

Para Sebastián Maraggi, diretor-presidente da La Serenissima no Brasil, “este reconhecimento valida todo o trabalho que temos desenvolvido com nossos clientes e consumidores no Brasil ao longo de mais de 20 anos de atuação. Estamos muito orgulhosos e agradecidos”. A companhia conquistou vários prêmios nestes anos de operação, em diferentes categorias, mas esta é a primeira vez que figura em primeiro lugar em uma categoria do ranking das Melhores & Maiores da Exame.

La Serenissima já atuava no Brasil há anos quando, em 1996, adquiriu a Leitesol Indústria e Comércio Ltda, com o objetivo de expandir e consolidar sua presença no Brasil. Hoje, conta com uma planta em Bragança e mais dois escritórios comerciais, que negociam os 25 produtos de seu portfolio para cerca de 15 estados no Brasil. No Nordeste, o carro chefe é o leite em pó e em alguns estados do Sudeste, o preferido do consumidor é o doce de leite de incomparável sabor argentino.

A EMPRESA- La Serenissima é uma marca da empresa Mastellone Hermanos S.A., que desde 1929 atua no setor de laticínios na Argentina. Já mantinha negócios no Brasil há anos quando, em 1996, adquiriu a empresa Leitesol Indústria e Comércio S.A., em Bragança. A partir de então, passou a utilizar a fábrica para o fracionamento de maior variedade de apresentações do leite em pó, comercializando as marcas La Serenissima e Leitesol, o que permitiu o aumento da oferta de produtos no mercado brasileiro.