Tentativa no Padre Aldo Bolini

Na noite de sábado, uma mulher quase foi vítima de um roubo no Padre Aldo Bolini. Segundo informações ela estava saindo da sua casa por volta das 22h20 quando foi abordada por dois homens vestindo toucas e simulando estar armados tentaram roubar seu carro. Ela se assustou e saiu em alta velocidade, correndo o risco de colidir contra um posto ou até atropelar uma pessoa. Os ladrões se assustaram e correram atrás do veículo, mas sem êxito no roubo.