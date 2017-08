Energisa interromperá energia em 18 bairros

A Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica em diversos bairros a fim de executar obras de manutenção e melhoria na rede elétrica.

No domingo, 20, das 8h30 às 12h30, bairros da Santa Luzia, Centro e Taboão terão energia interrompida. Na segunda-feira, 31, das 9h às 13h, será a vez dos bairros Jardim Primavera, Taboão, Jardim Europa, Jardim São José, Jardim Sevilha e Águas Claras. No mesmo dia, das 13h às 16h, também para os bairros Boa Vista, Boa Vista dos Silva e Bom Retiro.

Na terça-feira, 22, das 9h às 14h, os bairros Vereda América, Jardim América e Jardim Estância Santana passarão pela interrupção programada. Dia 25, sexta-feira, das 9h às 14h, serão os bairros Chácara Julieta Cristina e Cidade Planejada I. No mesmo dia, das 12h às 16h, o bairro da Boa Vista.

Dia 28, segunda-feira, das 12h às 16h, somente o bairro Bom Retiro terá a energia interrompida. Para mais informações, ligue 0800 70 10 326.