Unidades de saúde passarão por reformas

A Prefeitura, por meio da Secretarias Municipais de Obras e de Saúde está iniciando a ampliação de várias Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias de Saúde da Família (ESF) e Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) do município.

Serão feitas obras nas unidades ESF Oswaldo Toledo Leme, no bairro Água Comprida orçada em R$226.544,86; ESF Farmacêutico João Marcondes Escobar, no Jardim Águas Claras, no valor de R$252.427,48; UBS Dr. José Ribeiro Parente, no Jardim Iguatemi, investidos R$71.196,50; ESF Irmã Maria Lina de Jesus Crucificado, no bairro Hípica Jaguari, no qual serão gastos R$108.919,01; UBS Farmacêutico Felício Lonza, no Mãe dos Homens, obra avaliada em R$220.179,10; UBS Dr. Pedro Megale, na Vila Garcia, num total de R$113.303,72; ESF Dr. Roberto Olivalves, no Jardim São Lourenço, no valor de R$115.345,44; UBS Arara dos Mori, orçada em ASR$243.789,19 e ESF Dr. Ernesto Porto de Almeida, no Jardim São Miguel, custeada em R$64.905,95.

O Prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré atuaram para obter recursos, com o apoio do Deputado Estadual Edmir Chedid nas tratativas junto aos Governos Estadual e Federal. São mais de R$ 1,3 milhão em investimentos para a realização das obras nas UBS, ESF e EACS, por meio de convênios com o Governo Federal. A empresa responsável pela execução das oito obras nas unidades é a TSX Engenharia e Construção. Somente a obra da ESF Dr. Ernesto Porto de Almeida, no Jardim São Miguel, será realizada pela empresa Izilda Toledo Silva Construções.

As unidades passarão por obras em diversas instalações como consultórios odontológicos, salas de curativos, salas de vacina, farmácia, inalação, enfermagem, administração; recepções e salas de esperas,expurgo e esterilização, depósito de material de limpeza, almoxarifados e salas de arquivo, nos banheiros para acessibilidade de todos, inclusive de pessoas com deficiência, assim como serão construídos dois novos consultórios para uso geral.

Os trabalhos nas unidades de saúde estão em fase inicial. A previsão para conclusão das obras está entre o final deste ano e início de 2018.