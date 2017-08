Vacina de HPV será ampliada para adultos até 26 anos

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT), composta por representantes do governo federal, estados e municípios, aprovou na quinta-feira, 17, a medida de caráter temporário que disponibiliza as vacinas de HPV para homens e mulheres, entre 15 e 26 anos. A medida passou a valer ontem para municípios que ainda possuem vacinas em estoque, com prazo de validade até setembro de 2017.

Com o fim dos estoques a vencer, a orientação do Ministério da Saúde é que a vacina seja administrada apenas no público-alvo de nove a 15 anos. A ação tem como objetivo evitar desperdício de doses, uma vez que a campanha de vacinação continua abaixo da meta preconizada de 80%.

Para a população de 15 a 26 anos, a vacinação acontecerá em três doses, com intervalo de zero, dois e seis meses. As pessoas que tomarem a primeira doze neste período, terão as seguintes garantidas pelo SUS. A vacina HPV Quadrivalente é segura, eficaz e é a principal forma de prevenção contra o aparecimento do câncer do colo de útero, 4ª maior causa de morte entre as mulheres no Brasil.

Nos homens protege contra os cânceres de pênis, orofaringe e ânus. Além disso, previne mais de 98% das verrugas genitais, doença estigmatizante e de difícil tratamento.