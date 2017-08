Braga recebe o Tombense e vitória dá sobrevida ao clube

Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase da Série C, o Bragantino ainda sofre com o risco de rebaixamento. Na oitava colocação, com 15 pontos, o time enfrenta hoje, às 16h o Tombense, sétimo colocado com 18 pontos. A partida acontece no estádio Nabi Abi Chedid. Para o duelo, o técnico Roberto Fonseca deve promover algumas mudanças.

A primeira é a substituição do capitão Edson Sitta, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada, e não vai estar à disposição para o duelo deste final de semana. A tendência é que Adenilson fique com a vaga em aberto.

Nas outras posições, Fonseca não vai contar com nenhum desfalque e terá força máxima. O treinador também deve sacar o meia Vitor e colocar Jobinho ou Marcinho na posição. Quem também pode surgir é o meia atacante Adriano Paulista que se recuperou de lesão e já compõem o banco da equipe.

“Nós estamos criando e o time tem funcionado, apesar de alguns erros constantes que estamos cometendo. O importante é que no momento estamos fora da zona de rebaixamento, mas sabemos que a pressão ainda é grande e não podemos deixar a tragédia nos assolar nessas rodadas finais. É preciso ficar ligado”, disse Fonseca.

O Bragantino deve ir a campo com Renan Rocha; Bruno, Juliano, Guilherme e Fabiano; Adenilson, Marino, Rafael Chorão e Jobinho (Adriano Paulista/Marcinho); Anderson Ligeiro e Felipe Silva (Everton).