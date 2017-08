Competições do 1º Festival Estudantil continuam neste fim de semana

O 1º Festival Estudantil de Bragança Paulista continua neste fim de semana com competições em três ginásios municipais: “Dr. Lourenço Quilicci – (Lourenção), Vila Municipal; Agostinho Ercoline, Jardim Recreio; Rubens Batazza, Cidade Planejada II. Neste fim de semana as equipes disputam partidas de futebol de salão (futsal).

Em entrevista à GB, na manhã de quinta-feira, 17, Carlos Alberto de Souza, secretário municipal de Esportes Juventude e Lazer, contou a história que antecedeu o lançamento do projeto. “Nós estamos muito contentes com a evolução do festival. Foi trabalhoso montar o projeto, mas valeu empenho. Quando descobrimos que havia um dinheiro do Ministério dos Esportes, R$ 500 mil, destinado à cidade para realizar um evento como este iniciamos um trabalho contra o tempo, mas foi tarde, pois a maioria das escolas já estava com o cronograma de atividades esportivas em andamento. Não usamos o dinheiro desta vez, mas no ano que vem, com certeza, teremos um festival estudantil muito maior”, antecipou o secretário. O dinheiro a que se refere o secretário chegou à cidade segundo, ele, ainda na administração anterior, de Fernão Dias. “O projeto, para surpresa de todos da Secretaria de Esportes Juventude e Lazer, encontramos dentro de uma gaveta. Para usá-lo precisaríamos de pelo menos 5 mil alunos, selecionados após a primeira etapa das competições internas de cada escola, as interclasses, o que seria impossível neste momento. Assim, buscamos alternativas em outras unidades. Todavia, já contatamos o Ministério dos Esportes, manifestamos interesse pelo recurso e vamos enviar os resultados conquistados com os 2,9 mil alunos deste 1º Festival em plano desenvolvimento”, conta.

“O mais importante deste nosso projeto é que o realizamos sem qualquer investimento de dinheiro público”, finaliza o secretário.

O Festival Estudantil continua, todos os fins de semana, até dia 30 de setembro.