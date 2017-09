Frase: ”Só conheço uma liberdade, e essa é a liberdade do pensamento.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Paulo Alberti Filho

SEGURANÇA

A questão da segurança pública em Bragança anda meio nebulosa. Recentemente situações internas da Polícia Militar criaram uma expectativa negativa em setores da população. No mesmo período a bandidagem flanava no tráfico, assaltos, etc. A criminalidade parece estar agindo com salvo conduto. Setores da imprensa abordaram o assunto que também chegou a ser debatido na Câmara Municipal. O caso foi parar na corregedoria. E pelo visto, continua parado.

MEIO AMBIENTE

Se consultarmos o site do Tribunal de Justiça, iremos encontrar vários processos sobre crimes contra o Meio Ambiente praticados em nosso município. Há casos escabrosos que envolvem poderosos e a tramitação segue a passos de tartaruga obesa. Tivemos na administração anterior, uma secretaria de Meio Ambiente com atuação lúdica e mais preocupada em elaborar teorias para participar de concursos nacionais do que em agir em defesa de seu mister. Isso gerou facilidades e cegueira no que se refere a fiscalização e a reação contra os crimes praticados que hoje se transformaram em processos. Vamos acompanhar esses processos e divulgar sua movimentação.

REFORMA POLÍTICA

A reforma política que tramita nas Comissões Permanentes da Câmara Federal tem ocupado a maior parte da mídia nacional. A forma de votação que hoje ainda é o proporcional, onde se contabiliza os votos do candidato e os do partido deve ser alterada para o Distritão, modelo que contabiliza apenas o voto do candidato, fazendo com que os eleitos sejam os mais votados.

ENTENDA:

DISTRITÃO

Acaba o quociente eleitoral e os mais votados são eleitos, ou seja, seria uma eleição majoritária, como para presidente. Cada estado vira um distrito eleitoral. No caso de vereador, seria o município. O eleitor vota em um nome em seu distrito. Os mais votados são eleitos. A crítica é que as cadeiras são preenchidas sem considerar os partidos, o que poderia encarecer as campanhas individuais, enfraquecer as legendas e as minorias.

DISTRITAL MISTO

É uma mistura do sistema proporcional e do majoritário. O eleitor vota duas vezes. Uma para candidatos no distrito e outra para a lista dos partidos (legenda). A metade das vagas vai para os candidatos eleitos por maioria simples. A outra metade é preenchida conforme o quociente eleitoral pelos candidatos da lista. A crítica é que os eleitores não poderiam votar em candidatos de outros distritos.

FINANCIAMENTO

Outro fator a ser alterado é quanto ao financiamento das campanhas eleitorais. Há quem defenda o financiamento público, principalmente o PT, depois da Operação Lava Jato. Outros defendem o financiamento misto, que permite doações de pessoas físicas até um limite pré-estabelecido. Este assunto vai tomar grande espaço na mídia nacional na próxima semana.

Se a Câmara e o Senado optarem pelo financiamento público, o Tesouro Nacional vai gastar cerca de R$3,6 bilhões nas eleições do próximo ano. Essa quantia está gerando grande debate e repulsa de vários setores políticos, empresariais e da imprensa, tanto é que já falam em diminuir para R$2 bilhões e permitir a doação de pessoas físicas até o teto de 10 salários mínimos ou 10% da renda bruta anual do doador. Enfim, a polêmica vai durar até o dia da votação que terá que se dar antes do dia 3 de outubro deste ano.

MINHA CASA. MEU PESADELO

No país inteiro a grita é geral sobre a qualidade das construções do programa Minha Casa Minha Vida. Trincas, rachaduras e péssimo acabamento são as maiores reclamações. Em Bragança a situação não é diferente. Construções mal feitas, mal acabadas tem gerado muitas reclamações. Porém, reclamar não tem adiantado nada.

O que era um alívio do sonho da casa própria, em muitos casos virou um pesadelo porque o custo para arrumar o mal feito não é barato e a maioria das famílias não tem condições de fazê-lo. Alguém precisa ser responsabilizado por essa enganação.

REFLEXÃO: SALMOS 83:1-18

1 Ó Deus, não estejas em silêncio; não te cales, nem te aquietes, ó Deus,

2 Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça.

3 Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos.

4 Disseram: Vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel.

5 Porque consultaram juntos e unânimes; eles se unem contra ti:

6 As tendas de Edom, e dos ismaelitas, de Moabe, e dos agarenos,

7 De Gebal, e de Amom, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro;

8 Também a Assíria se ajuntou com eles; foram ajudar aos filhos de Ló. (Selá.)

9 Faze-lhes como aos midianitas; como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quisom;

10 Os quais pereceram em Endor; tornaram-se como estrume para a terra.

11 Faze aos seus nobres como a Orebe, e como a Zeebe; e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como a Zalmuna,

12 Que disseram: Tomemos para nós as casas de Deus em possessão.

13 Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento.

14 Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas,

15 Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho.

16 Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor.

17 Confundam-se e assombrem-se perpetuamente; envergonhem- se, e pereçam,

18 Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra.