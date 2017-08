Segurança Pública está às traças e população tem medo de ir as ruas

SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA IMPERA NAS RUAS DE TODA A CIDADE: MARGINAIS ESTÃO FURTANDO E ASSALTANDO EM TODOS OS SETORES, INCLUSIVE NAS PERIFERIAS

A população de Bragança vive momentos de terror nessas últimas semanas, por causa dos recentes e constantes furtos e roubos que vem acontecendo na cidade. Segundo apurado pela GB, em menos de duas semanas aconteceram 16 furtos e 13 roubos, alguns deles com uso de extrema violência e ameaça com armas de fogo. De todos esses casos apenas duas pessoas foram presas pela PM e reconhecidas pelas vítimas. Um dos bandidos presos, Welton da Silva, 23, assumiu dois roubos, um no Residencial das Ilhas na segunda-feira, 14, e outro no Jardim Europa no domingo, 13. Nos dois casos, o marginal e seus comparsas mantiveram as vítimas sobre a mira de pistolas durante a ação. No Jd. Europa o caso foi mais grave e os quatro marginais, dentre eles o confesso Welton, amarraram as vítimas, ainda levando uma delas como refém. Esse assalto foi idêntico a um ocorrido no Jardim Santa Helena, no sábado, 5. Na ocasião, quatro indivíduos encapuzados e armados renderam e amarraram as vítimas fazendo a limpa na casa, levando até o cachorro. Neste caso, Welton não confessou a participação.

Porém, mesmo com a prisão de Welton, os roubos não cessaram, nem momentaneamente até a poeira baixar, e outro caso foi registrado dois dias depois de sua prisão. Na noite de quarta-feira, 16, uma farmácia na região do Tanque do Moinho foi alvo de três marginais, que, usando de uma pistola e de um revólver aparentando ser um calibre 38, limparam o caixa do dia e roubaram R$2.300,00. Além desses roubos em residências e comércios, outra modalidade vem crescendo na cidade e amedrontando principalmente as mulheres. Nesta semana a GB teve acesso a dois casos com o mesmo “modus operandi”: um motoqueiro que chega perto das vítimas e rouba suas bolsas. O primeiro caso aconteceu no domingo, 13, na Vila Garcia, quando o marginal se aproximou e chutou as costas da vítima, uma mulher de 33 anos, roubando sua bolsa e fugindo em seguida. Já na terça-feira, 15, por volta das 14h, na Rua Prof. Luís Nardy, na Vila Aparecida, uma senhora de 63 anos foi a vítima do larápio, que ao tentar roubar sua bolsa a derrubou ao chão causando-lhe ferimentos.

Outra modalidade que vem aumentando é a de roubo a entregadores e mototaxistas. Neste mês três casos já foram registrados. O primeiro foi no último dia 2, quando três homens encapuzados, um deles armado, renderam e roubaram a moto de um entregador de lanches no Jd. Do Cedro. O segundo caso foi contra um mototaxista que solicitou uma corrida no dia 9. Ele foi solicitado para fazer uma corrida até o bairro do Menin e teve sua moto roubada após ser ameaçado com uma faca. O último roubo levantado pela GB com este “modus operandi” foi no Parque dos Estados no dia 10, quando um entregador de pizzas foi fazer uma entrega e foi abordado por dois homens sendo ameaçado com um facão, tendo sua moto roubada.

O outro marginal preso nesta semana, Lucival Alexandre Vichini, 22, roubou uma adega na rua João Franco usando uma faca, mas foi preso logo em seguida.

Nesta semana vereadores cobraram ações enérgicas do Comando da Polícia Militar, que, segundo os edis, desde sua mudança teve uma queda brusca no rendimento.

Outros casos – A GB fez um levantamento extraoficial e elenca agora alguns dos casos desde terça-feira, 1º de agosto até quinta-feira, 17. De acordo com o levantamento, no primeiro dia do mês foi registrado um furto no supermercado Spani Atacadista, onde duas pessoas foram flagradas surrupiando algumas peças de carnes. Os dois homens foram presos.

De lá para cá o número de ocorrências nas modalidades de furtos e roubos só aumentou. Só na sexta-feira, 4, quatro casos atormentaram moradores do São Lourenço, Centro e Jd. das Laranjeiras. O primeiro caso que a GB teve acesso aconteceu no início da manhã, às 5h10 na Av. dos Imigrantes, no bairro São Lourenço. Segundo apurado, um frentista estava trabalhando no Posto Nivacar, quando foi abordado por um homem negro, vestindo uma camisa branca que, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto. Ele levou R$150 do caixa do posto, entrando em um VW/Gol verde, fugindo em seguida. A vítima não conseguiu anotar a placa do veículo e acionou a PM após o sinistro.

No mesmo dia, dois furtos aconteceram no centro da cidade, na Av. Antônio Pires Pimentel. O primeiro às 11h57, quando um estabelecimento comercial foi furtado.

Em relato, a vítima conta que deixou dois celulares no caixa da lanchonete, se ausentou por poucos minutos e quando retornou constatou o furto. O outro caso aconteceu às 17h35, quando um homem retornou a sua casa e constatou que bandidos haviam entrado pela porta da cozinha, que ele havia deixado aberta, e furtaram uma TV de 32 polegadas.

Entre esses dois casos na região central outro furto aconteceu no Jardim das Laranjeiras por volta das 15h, onde bandidos arrombaram a porta de uma casa e roubaram um botijão de gás.

Outros dois furtos ocorreram no primeiro final de semana de agosto. O primeiro aconteceu por volta das 8h30 de sábado, 5, em uma loja na rua Coronel João Leme, no centro, onde bandidos arrombaram uma janela para ter acesso a loja e furtaram um celular e R$1.000,00. O segundo foi no domingo, 6, em um restaurante na rua Castro Alves, na Vila Aparecida. Segundo apurado os marginais entraram no restaurante usando de uma escada, roubando diversos utensílios de cozinha e eletrônicos.

Entre segunda-feira, 7 e terça-feira, 8, os furtos e um roubo aconteceram no Parque Brasil, Altos de Bragança, Vila Aparecida e Centro. Na segunda, 7, o primeiro alvo dos marginais foi uma agência de empregos na rua Cel. Teófilo Leme, no Centro. Segundo apurado, por volta das 10h, um funcionário chegou ao local e o encontrou todo revirado, não sabendo precisar o que foi furtado. Na tarde do mesmo dia um depósito de gás na rua Santa Izabel, na Vila Aparecida foi alvo de assaltantes. Informações dão conta que uma mulher usando capacete e blusa branca entrou no comércio armada anunciando o assalto. Ela levou aproximadamente R$500, uma pochete, um celular e um notebook fugindo em seguida.

Na terça-feira, 8, dois furtos aconteceram quase que no mesmo horário, um no Parque Brasil às 14h25, onde ladrões invadiram a casa de um policial militar e furtaram tênis de várias marcas, uma TV de 32 polegadas e um Ipad. Segundo apurado, o irmão do PM chegou na casa e constatou que as portas da sala e cozinha estavam semiabertas, confirmando o furto. O policial estava trabalhando quando foi avisado do furto. O outro aconteceu às 14h46 no Altos de Bragança, onde marginais arrombaram o portão e a porta da sala de uma casa na Rua Irany Bobadilha e roubaram uma televisão de 42 polegadas, um vídeo game X-Box 360, um vídeo game playstation 2, um aparelho de DVD, um cobertor e uma calopsita.

No mesmo dia outra residência no Parque Brasil foi alvo de ladrões. Segundo apurado, a vítima chegou em sua casa por volta das 19h quando percebeu que o vidro da janela da sala estava quebrado e a porta estava aberta. Ao entrar a moradora encontrou sua casa totalmente revirada, contatando que foram furtados R$90 e uma chapinha de cabelo.

No dia 12, houve o roubo na adega da Rua João Franco onde o acusado levou R$50, dois celulares e foi preso logo em seguida. No domingo, 13, além do roubo no Jardim Europa e da bolsa roubada na Vila Garcia, a polícia flagrou um suspeito dormindo ao lado de um carro com as portas danificadas e com uma chave “mixa” (dispositivo usado para abrir portas). Ele foi preso e apresentado a audiência de custódia.

Na segunda-feira, 14, além do assalto no Residencial das Ilhas, outro furto ocorreu no bairro do Cruzeiro. Segundo informações a vítima chegou em sua casa na Rua Outono, quando percebeu que uma das janelas estava aberta e ao verificar a casa percebeu que R$400,00 que estavam guardados em um guarda roupa havia sido levado.

Já na terça-feira, 15, além da idosa roubada na Rua Luiz Nardy, outro roubo aconteceu, desta vez no Parque dos Estados em uma loja de R$1,00. Lá os ladrões armados roubaram cerca de R$1,000,00. Além dos roubos um furto aconteceu na região do Matadouro. Conforme apurado a vítima chegou em sua casa por volta das 12h30 quando reparou que a porta da cozinha tinha sido arrombada, não conseguindo precisar o que fora furtado.

Na madrugada de quarta-feira, 16, uma loja de celulares na Rua João Leme, na região central, foi alvo de ladrões. Segundo levantamento os marginais quebraram uma vidraça e roubaram diversos aparelhos de celulares que estavam expostos. No mesmo dia uma casa foi furtada também no centro da cidade, desta vez na rua Santa Clara. Segundo informações por volta das 11h00 a vítima chegou em sua casa e constatou que ladrões haviam invadido a casa e roubando uma TV de 32 polegadas e R$3,000,00. Na madrugada de quinta-feira, 17, outro roubo foi registrado na área central. O alvo foi a padaria Badajoz, o marginal forçou a porta e invadiu a padaria fazendo a limpa no caixa da empresa e roubando outros objetos.