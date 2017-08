Bragança sedia evento sobre avanços em diversas áreas

Encontro promovido em parceria com o deputado estadual Edmir Chedid objetivou atualizar os municípios sobre ações para o trânsito, educação, mobilidade, entre outros temas

Bragança sediou ontem encontro público realizado por meio de parceria entre Prefeitura, Câmara Municipal e deputado estadual Edmir Chedid (DEM), com o objetivo de trazer assuntos relevantes para os municípios da região. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Segurança e Defesa Civil, no bairro Júlio Mesquita, e teve como público-alvo prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores, juízes, promotores e representantes da sociedade civil.

O prefeito Jesus Chedid participou da abertura e destacou a importância das autoridades reunidas para discutir melhorias para a região. “É uma alegria para Bragança receber todos nesse encontro. Uma oportunidade de aprendizado e atualização importante para os municípios”, disse.

O deputado Edmir Chedid enfatizou as consequências positivas dessa atualização por meio dos órgãos públicos. Disse também da importância de trazer recursos e possibilitar convênios aos municípios. Porém, também frisou que as cidades não devem acreditar que os governos estadual e federal venham salvar os municípios. “Quem vai resolver os problemas somos nós, aqui mesmo, em cada cidade”, concluiu.

Pela manhã, o presidente do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran), Maxwell Vieira, discorreu sobre o projeto Novo Detran, convênios com o órgão e modernização das unidades. Além disso, o Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais – DIGAP/FNDE, do Ministério da Educação, Leandro Damy, orientou sobre as prestações de contas, o plano de ações articuladas (PAR) e obras conveniadas com a entidade.

Prefeitos da região, entre eles das cidades de Joanópolis, Jarinu, Bom Jesus dos Perdões, Atibaia, Igaratá, Nazaré Paulista, Serra Negra, Socorro, Pedreira, Pinhalzinho e Morungaba, estiveram presentes. O encontro contou ainda com as presenças do deputado federal Marcelo Squasssoni e do Secretário de Habitação do Estado, Rodrigo Garcia. Autoridades do Poder Judiciário, representantes da sociedade civil organizada, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, entre outros, também compareceram.

No segundo módulo do encontro, foram tratados assuntos como a regularização de diversas áreas municipais com atualização, avanços e desafios da nova lei de regularização fundiária (Lei Federal nº13.465/2017), a regularização fundiária no Estado de São Paulo e ações do Programa Cidade Legal. Os temas foram abordados pelo Diretor de Assuntos Fundiários Urbanos do Ministério das Cidades, Silvio Figueiredo, pelo Coordenador do Programa Cidade Legal, da Secretaria de Habitação do Estado, Eugênio Zuliani, e pelo Coordenador Institucional do Programa Cidade Legal, Renato Góes. José Roberto Generoso, Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, discorreu sobre o Programa Nacional de Mobilidade Urbana.