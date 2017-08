Segurança pública: População segue amedrontada com aumento da criminalidade

Os casos de assalto a mão armada em Bragança aumentaram significativamente nos últimos três meses, conforme noticiários da imprensa local. A sensação de falta de segurança é assunto em toda a cidade e preocupa moradores de todas as classes sociais. Tanto bairros da periferia, como de alto padrão, tem sido alvo dos criminosos. Além dos roubos que acontecem com frequência nos mais diversos estabelecimentos comerciais, também aumentaram os casos de assalto à residências, fazendo moradores reféns.

Os casos mais recentes e que ocorreram nesta semana envolvem casas assaltadas no Jardim Europa e Jardim Santa Helena, ambos na zona sul. Bandidos armados costumam aproveitar a chegada ou saída dos moradores para anunciar o assalto e chegam a amarrar as vítimas até ‘limparem’ a casa. Uma das ocorrências resultou inclusive no roubo de um cachorro da raça shitzu.

Apesar de a população não registrar todas as ocorrências no Plantão Central, imagens e depoimentos em redes sociais mostram que diariamente ocorrem assaltos em Bragança, a qualquer hora do dia. Os casos de mototaxistas roubados durante ‘corridas’ forjadas e de motoqueiros que assaltam pessoas aleatórias pelas ruas, têm se destacado. Inclusive nessa semana dois casos foram registrados: um motoqueiro agrediu uma idosa e uma outra vítima com chutes e socos apenas para roubar suas bolsas.

Na sessão de terça-feira, 15, da Câmara Municipal, vereadores fizeram diversos pronunciamentos relacionados a criminalidade em Bragança. Lamentaram que a Polícia Militar tenha perdido bons soldados que foram transferidos para outras cidades.

Segundo considerou o vereador Ditinho Bueno, “a situação está caótica e não está havendo mudanças efetivas no Batalhão da PM”. Disse ainda que a ação implementada pela atual equipe está falha e cobrou providências do Tenente Coronel Pugliesi. “A população precisa de uma resposta. Tínhamos bons policiais que davam excelente resultado, mas foram transferidos”, disse ao acrescentar que nunca houve tanto desleixo por parte da Polícia Militar. Por fim, Bueno destacou que os bons policiais nada podem falar, pois acabam sendo punidos, e que, infelizmente, “os policiais hoje trabalham com pistola .40, enquanto os bandidos estão com canhão na mão”.

As discussões sobre o aumento da criminalidade levaram mais de uma hora da sessão. Os edis também fizeram apelo aos deputados para que tomem providências junto ao governador Geraldo Alckmin.

Outro fator criticado foi em relação ao número 190. Segundo os vereadores, a população faz o chamado e não tem respaldo do policial. Com isso a Guarda Civil Municipal acaba sendo sobrecarregada. De acordo com dados apresentados pela Câmara, nestes primeiros sete meses de 2017, a GCM fez 32 mil atendimentos.

Nesta edição a GB publica a prisão de um dos bandidos envolvidos em assaltos a mão armada. Mesmo com a prisão, a polícia civil segue investigando os casos.