Campanha contra Leishmaniose: Faros d’ Ajuda pede patrocínio da população

A segunda participação na Tribuna Livre da sessão de terça-feira, 15, foi de Márcia Regina Davanso, representando a Faros d’ Ajuda, entidade sem fins lucrativos que cuida de cães e gatos em situação de abandono, doentes ou gravemente feridos. Segundo Davanso, a entidade realiza a campanha contra Leishmaniose. Todos os animais do canil estão utilizando coleiras antiparasitárias. “Nós colocamos em todos os animais presentes na Faros e agora precisamos de patrocínio para pagar as coleiras”, disse. Qualquer pessoa pode patrocinar um animal e doar R$20,00 para a entidade, que é o valor de cada coleira. Hoje a entidade atende cerca de 350 animais, entre cães e gatos. A veterinária Marilene Pereira também participou da sessão e explicou que a leishmaniose é uma doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania. Interessados em ajudar na campanha podem entrar em contato pelo telefone 4412- 1876.