Vacinação Antirrábica acontece hoje no Toró

A Campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina continua pela zona urbana da cidade. Neste final de semana as equipes de saúde estarão vacinando cães e gatos nos bairros Toró, Torozinho, Jardim Recreio e Vila Municipal. Hoje, quinta-feira, 17, das 8h às 10h50, as equipes de saúde estarão no bairro Torozinho, no Bar da Luiza. Na parte da tarde, das 13h às 16h, estarão no ESF bairro Toró, na Avenida Recanto Maranata, 62. Amanhã, das 8h às 10h50, acontecerá no Conjunto Habitacional Ângelo Magrini Lisa, Conjunto Habitacional Nilo Torres Salema e Avenida XV de Dezembro (parque em frente ao Nilo Torres Salema), no Jardim Recreio. A tarde, das 13h30 às 16h, os animais podem ser vacinados na Divisão de Vigilância Epidemiológica, localizada na rua Arthur Bernardes, 60, Vila Municipal. A meta é vacinar 80% da população de cães e gatos do município, no período de 8 de agosto até 6 de setembro, para a Zona Urbana, e do dia 11 a 27 de setembro para a Zona Rural. A vacina é administrada a partir dos quatro meses de vida e é contraindicada aos animais que estão tomando anti-inflamatórios ou antimicrobianos. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4034-4144.