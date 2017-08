Projeto visa desconto no salário de vereador que faltar às sessões

Vereador que faltar às sessões ordinárias, sem justificativa, vai sentir os efeitos no salário. É o que objetiva o Projeto de Resolução 9/2017 de autoria do vereador Claudio Moreno. A ideia do autor é acrescentar novo parágrafo ao artigo 9º do Regimento Interno da Câmara para que a medida seja aplicada aos parlamentares. De acordo com o texto, o parlamentar que faltar às sessões ordinárias sem apresentar requerimento de justificativa terá 1/30 avos, um dia, descontado de sua remuneração mensal. O objetivo, segundo o autor, é prestigiar os princípios da moralidade e da gestão fiscal responsável. “Pretendo demonstrar que os vereadores precisam ter conduta semelhante à dos trabalhadores em geral, que ao faltar no trabalho sem justificativa têm desconto nos respectivos salários”, explica. O projeto foi protocolado com sete assinaturas de apoio: vereadores Basílio Zechini, Ditinho Bueno, Quique Brow, Marcolino, Marcus Valle, Sidney Guedes e Dr. Claudio. O Regimento Interno determina pelo menos seis assinaturas para que o projeto inicie tramitação. Para aprovação serão necessários 13 votos em plenário. A tramitação é de 90 dias.