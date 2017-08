Saúde pública: Prefeito destaca a importância de nova OS

Na segunda-feira, 14, o prefeito Jesus Chedid assinou o contrato com a Organização Social REVIVA SAÚDE (Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã), que venceu a licitação para operar a Atenção Básica a partir de 1º de setembro. A gestora do contrato é a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, que reforçou o novo cenário da saúde em Bragança, onde a OS é parceira na operacionalização do sistema.

“A população pode voltar a confiar na saúde oferecida pela administração. Já temos uma melhora significativa e gradual desde o início do ano. Agora vai melhorar ainda mais”, disse a secretária.

Na ocasião, o diretor presidente da entidade, José Carlos da Silva Rodrigues, ressaltou que a Reviva Saúde chega para somar e realizar um trabalho conjunto em prol da população. “O bom atendimento na saúde é nosso compromisso com Bragança”, disse.

O contrato de gestão com o município é para executar ações e serviços de saúde na atenção básica, com ênfase na estratégia de saúde da família. Entre as vantagens do contrato com o terceiro setor estão a agilidade e qualidade na seleção e contratação de funcionários e nas aquisições de materiais e serviços, possibilidade de contratação de profissionais especializados com agilidade, controle dos serviços, de forma quantitativa e qualitativa, através do cumprimento das metas estabelecidas contratualmente, conhecimento técnico comprovado, no desenvolvimento dos serviços na área da saúde.

O prefeito Jesus Chedid reforçou a importância da data, que marcou a mudança na operacionalização da saúde no município. “Buscamos trabalhar sempre em prol daqueles que mais precisam e recorrem ao sistema único de saúde. A nova OS vai operar em praticamente 50% da saúde em Bragança e esperamos, principalmente, que atendam bem a população e que deixem todos felizes com os serviços prestados”, concluiu.

Em breve será aberto outro processo licitatório que vai selecionar organização social para a operacionalização dos serviços de atendimento de urgência e emergência na cidade.