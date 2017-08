Braga perde para o Volta Redonda e se vê cada vez mais longe do G4

O Bragantino segue ameaçado pela zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro,o time alvinegro perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0, gol de David Batista já aos 37 minutos do segundo tempo. Para o time da casa, o resultado da rodada foi importante pois manteve vivo o sonho de voltar ao G4 do Grupo B, já que não vencia há três jogos. Graças a derrota do Macaé, que segue com 12 pontos depois de cair para o Tupi em Minas Gerais, o Bragantino tem três pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Com 15 pontos, o time de Roberto Fonseca tem mais uma rodada para tentar mudar o quadro.

O JOGO – O Volta Redonda não esperou um minuto sequer para pressionar o Bragantino. Logo de inicio, Dija recebeu dentro da área e chutou rasteiro para grande defesa de Renan Rocha. O Massa Bruta, no entanto, não se abateu, equilibrou as ações e chegou a pressionar o adversário, visando abrir o marcador.

A grande oportunidade foi aos 23 minutos, quando Rafael Chorão invadiu a área e soltou a bomba. Andrey fez um milagre para salvar a equipe de Volta Redonda. A resposta veio na sequência. Jorge Luiz arriscou de fora da área, Renan Rocha deu rebote, mas se recuperou ao segurar a cabeçada de David Batista.

O Volta Redonda começou o segundo tempo em cima do Bragantino, que segurou o adversário e por muito pouco não o surpreendeu. Aos 13 minutos, em cobrança de falta do lateral Bruno Oliveira, a bola ficou na trave. O goleiro Andrey tirou com os olhos. Já na reta final da partida, o Volta Redonda não dava nenhum espaço para o time da casa. Com 32 minutos, Marcelo cruzou a bola na grande área e o goleiro Renan Rocha apareceu para socar, mas deixou ela viva. Dija tentou completar, mas Juliano afastou de vez o perigo. Pouco tempo depois, aos 37, Michel Banhami cruzou de novo e desta vez o atacante David Batista apareceu para estufar as redes e dar a vitória ao time da casa.

PRÓXIMO JOGO – Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Tombense no sábado, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.