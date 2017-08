Sessão tratará sobre educação e leishmaniose

A Câmara Municipal realiza hoje a 28ª sessão ordinária. A Tribuna Livre contará com a participação de Renata Cristina Angeliere Badialli, atual Dirigente Regional de Ensino de Bragança, que deve fazer considerações sobre a educação do município. Márcia Regina Davanso Andriani, da Associação de Proteção Animal Faros D’Ajuda, é a segunda inscrita, e deve abordar sobre as ações de combate à leishmaniose.

Em pauta para votação constam duas moções, dois projetos de lei complementar e dois projetos de lei. Em primeiro turno os vereadores apreciam a criação do Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de Bragança, de autoria da mesa diretora, e alteração da Lei complementar 790/15, que altera para Guarda Civil Municipal de Bragança a denominação da Guarda Civil de Bragança.

A criação da Semana Municipal de Prevenção de Acidentes Envolvendo Motocicletas e a reorganização das hortas escolares, estão na ordem do dia para deliberação em 2º turno. Os vereadores votam também a moção 38/17, que solicita ao Executivo estudos sobre a viabilidade de redução da jornada de trabalho semanal de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem contratados pela Prefeitura.

A segunda moção requer ao Executivo análise para implantação de assistência a alunos diabéticos na rede municipal de ensino.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.