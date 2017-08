Energisa alerta sobre queimadas em terrenos baldios

Na semana passada, a reportagem da GB localizou dois terrenos queimados na zona norte. Um deles na Rodovia Benevenuto Moretto, outro na rua Cyro Berlinck, na Planejada II. Com mais de 30 dias sem fortes chuvas, tempo seco e ventos, esta época do ano aumenta as chances de queimadas, que atingem não apenas áreas rurais, mas também áreas urbanas, sendo comum a presença de fogo em terrenos baldios.

Além disso, a Energisa registrou na última semana duas perturbações no sistema elétrico na região bragantina em decorrência de queimadas. Provocar incêndio por qualquer motivo é crime federal, passível de multa e reclusão. A Lei Municipal nº 4236 / 11 estabelece penalidades a infratores de queimada, sendo proprietário ou não do imóvel. A penalidade para esta infração é multa e, caso reincidente, infrator deve desembolsar o dobro do valor. Além de causar danos ao meio ambiente, provoca danos à saúde. Produtores rurais devem procurar orientações junto aos órgãos Secretaria de Meio Ambiente ou Sindicato Rural, onde poderá obter informações e técnicas que substituam a necessidade de uma queimada.