Prefeitura realiza mutirão de coletas de exames

No último sábado, 12, a Prefeitura realizou mutirão de coletas de exames na Unidade Básica de Saúde, Dr. Luiz Edson Ribeiro, na Vila Aparecida. Foram agendados 200 pacientes, no qual 181 compareceram.

O mutirão coletou amostras de sangue, urina e fezes. A unidade também ofereceu o teste rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e C para os interessados.

A enfermeira responsável, Mariana Filócomo, disse que o mutirão ocorreu devido à grande demanda da unidade, que está com a agenda lotada até dezembro. “Conseguimos antecipar as datas dos pacientes e liberar mais vagas para aqueles que estão passando em consulta atualmente”.

O mutirão aconteceu em parceria com o Laboratório de Análise da Santa Casa. No próximo sábado, 19, haverá outro mutirão com mais 200 pacientes.