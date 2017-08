Confira prazos para pagar impostos e taxas do município

A Prefeitura divulgou os prazos para pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, da Taxa de Funcionamento, da Taxa de Funcionamento em Horário Especial e da Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante, Eventual ou Móvel, no exercício de 2017.

Os prazos são: pagamento da primeira parcela até 25 de agosto; segunda parcela até 25 de setembro e terceira parcela até 25 de outubro. O contribuinte poderá efetuar o pagamento integral do ISSQN, com desconto de 3%, desde que o faça até o dia 25 de agosto.

O prazo para pagamento da Taxa de Funcionamento e da Taxa de Funcionamento em Horário Especial, fica estipulado para o dia 25 de agosto, em uma única parcela. O prazo para pagamento da Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante, Eventual ou Móvel, também fica estipulado para o dia 25 de agosto, em única parcela.