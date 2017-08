COMTUR elege novos membros para diretoria executiva

Ocorreu ontem, na sede da secretaria de Cultura e Turismo, a eleição dos membros do Conselho Municipal de Turismo- COMTUR. A chapa única é composta pelos candidatos Vanessa Nogueira, presidente, Carlos de Oliveira, vice-presidente, e Paschoal Luliani, secretário, que devem ser nomeados em portaria a ser publicada pela Imprensa Oficial nos próximos dias. O conselho foi restituído em 27 de março de 2017, pelo Decreto nº 2465.

A Diretoria Executiva do COMTUR será composta por um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário Executivo e um Secretário Adjunto, eleitos na primeira reunião ordinária, com mandato de dois anos, permitida uma reeleição por igual período.

As funções do presidente do COMTUR, de acordo com o decreto, são: representar o COMTUR em suas relações com terceiros; dar posse aos membros do COMTUR; definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões; acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reuniões, não sendo superior a 60 dias o espaço entre elas; indicar o secretário executivo; cumprir e fazer cumprir a Lei, bem como o Regimento Interno a ser aprovado pelos membros do conselho.