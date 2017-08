Edmir Chedid anuncia liberação de R$361,7 milhões para rodovias

O deputado estadual Edmir Chedid (DEM) conseguiu a liberação de R$361,7 milhões para recuperação e recapeamento das pistas e serviços de recuperação dos acostamentos e sinalização da região bragantina.

O recurso foi viabilizado pela Secretaria de Logística e Transportes. Parte dos recursos serão destinados para a retomada imediata de obras e serviços paralisados do segundo trecho da SP- 095, da rodovia Benevenuto Moretto, entre Amparo, Tuiuti e Bragança Paulista, que também oferece acesso a Monte Alegre do Sul. A expectativa é que a retomada se concretize até o fim do ano. “A autorização para o repasse destes recursos às rodovias está fundamentada em um relatório que apresentamos ao Estado detalhando os problemas enfrentados pelos usuários do sistema viário do Circuito das Águas e da Região Bragantina.

O documento foi essencial para que pudéssemos discutir trechos críticos ou mesmo inacabados”, disse Edmir Chedid.