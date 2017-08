Assinado contrato com nova OS para gerir a Saúde pública local

O ato de assinatura do contrato de gestão de quatro setores da Secretaria Municipal de Saúde ocorreu, no final da tarde dessa segunda-feira, 14 de agosto, no Palácio Santo Agostinho, sede do governo local. A Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, da cidade de Indiaporã/SP, venceu a licitação conforme publicado na Imprensa Oficial do Município.

A contratação põe fim um período de muitos problemas na área da Saúde protagonizados pela Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC), contratada em novembro de 2013. O contrato permite que a nova OS administre Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Programa Estratégia da Saúde da Família (PSF), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24horas) da Vila David, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192).

Quanto à recontratação dos profissionais, a Prefeitura não informou prazos, mas deixou claro que a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, da cidade de Garça/SP, se encarregará da seleção e contratação dos profissionais.