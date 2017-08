Revisão do Plano Diretor ganha fôlego com novo grupo de trabalho

A revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo de Bragança Paulista acaba de ganhar novo fôlego com a criação de um grupo de trabalho recém-nomeado, conforme Imprensa Oficial, publicada em 11 de agosto. Esta revisão está atrasada em cinco anos, pois conforme determinação de lei, tal medida deveria ter ocorrido em 2013.

A criação da Comissão Especial para Revisão e Atualização do Plano Diretor ficará incumbida de fazer os estudos e levantamentos necessários para atualização dos planos. O Plano Diretor de Bragança Paulista é uma exigência constitucional para municípios com população superior a 20 mil habitantes e passou a vigorar no Município em 2007.

Os integrantes ova comissão que se incumbirá de estudar e atualização tanto do Plano Diretor quanto d Código de Urbanismo, é composta por da seguinte forma: Presidente: Marcelo Alexandre Soares da Silva, secretário Municipal de Planejamento; Tiago José Lopes, secretário Municipal de Assuntos Jurídicos; Fábio José Machado, secretário Municipal do Meio Ambiente; Jocimar Bueno do Prado, assessor de Gabinete; Antonio Paulo de Oliveira Armando, secretário Municipal de Obras; Manoel Marcos Botelho, secretário Municipal de Mobilidade Urbana; Luiz Roberto Liza Sanches, Engenheiro Civil.

O Plano Diretor é regulamentado pela Lei Federal n.º 10.257/01, mais conhecida como Estatuto da Cidade, pelo Código Florestal (Lei n.º 4.771/65) e pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.º 6.766/79). De maneira geral, é um processo técnico destinado a transformar a realidade atendendo a objetivos previamente estabelecidos para o ordenamento correto do uso e ocupação do solo e proteção do ambiente. Por esta razão, deve ser revisto com certa regularidade e aberto à participação popular.

O Plano Diretor de Bragança Paulista foi instituído pela Lei Complementar nº 534/2007.